Marchés gourmands / nocturnes des fermiers de l’Aveyron de Millau Place Emma Calvé ou place du Mandarous ou quais Sully Chaliès Millau

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Grand marché nocturne (restauration sur place) pour une rencontre authentique et conviviale avec les meilleurs de nos producteurs Aveyronnais. Dégustez les spécialités salées et sucrées et dînez au marché !

A la Maladrerie

18H00 23H

Au programme de nombreux produits fermiers, assiettes cuisinées sur place et boissons fermières en tous genres, un véritable tour du département par gastronomie interposée !

CONSEIL PENSEZ A PREVOIR DES ESPECES CAR CERTAINS STANDS N’ACCEPTENT PAS LES CARTES DE CREDIT .

Place Emma Calvé ou place du Mandarous ou quais Sully Chaliès Fermiers de l’Aveyron Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 08 15 91 66 fermiers12@gmail.com

English :

Big night market (catering on the spot) for an authentic and friendly meeting with the best of our Aveyronnais producers. Taste the sweet and savoury specialities and dine at the market!

German :

Großer Nachtmarkt (Verpflegung vor Ort) für eine authentische und gesellige Begegnung mit den besten unserer Produzenten aus dem Aveyron. Probieren Sie die süßen und salzigen Spezialitäten und dinieren Sie auf dem Markt!

Italiano :

Grande mercato notturno (ristorazione sul posto) per un incontro autentico e amichevole con i migliori produttori dell’Aveyronnais. Assaggiate le specialità dolci e salate e cenate al mercato!

Espanol :

Gran mercado nocturno (restauración in situ) para un encuentro auténtico y amistoso con lo mejor de nuestros productores del Aveyronnais. ¡Deguste las especialidades dulces y saladas y cene en el mercado!

