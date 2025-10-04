Marches Méditatives Vignes de Jeansotte Saint-Selve
Marches Méditatives Vignes de Jeansotte Saint-Selve samedi 4 octobre 2025.
Marches Méditatives
Vignes de Jeansotte Chemin de Bonnat Saint-Selve Gironde
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2025-10-04 2025-11-15 2025-12-13 2026-01-17 2026-02-28
Et si vous preniez le temps de marcher en pleine conscience ?
Rejoignez nous pour une série de 3 marches en conscience les Samedi 4 Octobre de 10h30 à 11h30, puis Samedi 15 Novembre et Samedi 13 Décembre 2025 dans les vignes de Jeansotte de 10h30 à 11h30.
Nous expérimenterons le pouvoir de la pleine conscience et du moment présent, à travers une marche méditative en pleine présence.
Rejoignez nous pour cette expérience transformatrice.
Plus de renseignements par téléphone. .
Vignes de Jeansotte Chemin de Bonnat Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 20 14 contact@fabiennelevoutre.fr
