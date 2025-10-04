Marches Méditatives Vignes de Jeansotte Saint-Selve

Marches Méditatives Vignes de Jeansotte Saint-Selve samedi 4 octobre 2025.

Marches Méditatives

Vignes de Jeansotte Chemin de Bonnat Saint-Selve Gironde

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2025-10-04 2025-11-15 2025-12-13 2026-01-17 2026-02-28

Et si vous preniez le temps de marcher en pleine conscience ?

Rejoignez nous pour une série de 3 marches en conscience les Samedi 4 Octobre de 10h30 à 11h30, puis Samedi 15 Novembre et Samedi 13 Décembre 2025 dans les vignes de Jeansotte de 10h30 à 11h30.

Nous expérimenterons le pouvoir de la pleine conscience et du moment présent, à travers une marche méditative en pleine présence.

Rejoignez nous pour cette expérience transformatrice.

Vignes de Jeansotte Chemin de Bonnat Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 20 14 contact@fabiennelevoutre.fr

