Marchés nocturne de La Réole La Réole

Marchés nocturne de La Réole La Réole jeudi 31 juillet 2025.

Marchés nocturne de La Réole

Esplanade Charles de Gaulle La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31 2025-08-21

Rendez-vous dès 19 h pour une soirée conviviale au cœur de la ville d’art et d’histoire. Au programme producteurs & food-trucks, artisans, animation musicale. Venez flâner, déguster et profiter d’une belle soirée d’été sous les étoiles. .

Esplanade Charles de Gaulle La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11 mairie@lareole.fr

English : Marchés nocturne de La Réole

German : Marchés nocturne de La Réole

Italiano :

Espanol : Marchés nocturne de La Réole

L’événement Marchés nocturne de La Réole La Réole a été mis à jour le 2025-08-09 par Relais Agriculture et Tourisme de Gironde