Marchés nocturne La Réole La Réole

Esplanade Charles de Gaulle La Réole Gironde

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

2025-07-31 2025-08-21

Rendez-vous ce soir dès 19h pour une soirée conviviale au cœur de la ville d’art et d’histoire. Au programme producteurs & food-trucks, artisans, animation musicale. Venez flâner, déguster et profiter d’une belle soirée d’été sous les étoiles ! .

Esplanade Charles de Gaulle La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11 mairie@lareole.fr

