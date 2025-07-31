Marchés nocturne La Réole La Réole
Esplanade Charles de Gaulle La Réole Gironde
Début : 2025-07-31
fin : 2025-07-31
2025-07-31 2025-08-21
Rendez-vous ce soir dès 19h pour une soirée conviviale au cœur de la ville d’art et d’histoire. Au programme producteurs & food-trucks, artisans, animation musicale. Venez flâner, déguster et profiter d’une belle soirée d’été sous les étoiles ! .
Esplanade Charles de Gaulle La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11 mairie@lareole.fr
