Marchés nocturnes à Amboise Amboise 8 juillet 2025 17:00

Indre-et-Loire

Marchés nocturnes à Amboise Place Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-08 17:00:00

fin : 2025-07-22 23:30:00

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

Profitez des soirées d’été avec les marchés nocturnes « À la belle étoile » !

Rendez-vous les mardis de l’été, du 8 juillet au 19 août de 17h à 23h30 place Saint-Denis.

Profitez des douceurs sucrées et salées, de la gastronomie et de l’artisanat d’art dans une ambiance conviviale et musicale. Tout au long de ces soirées estivales, découvrez des artisans créateurs locaux (bijoux, textiles, décoration, senteurs…) et dégustez des produits et vins de notre région.

Programme des animations musicales

08 juillet Gainsbourg et Caetera (reprises de Serge Gainsbourg et des interprètes féminines pour qui il a composé)

15 juillet Jukebox de Luxe (musique live de chansons demandées par le public)

22 juillet LoumanB (reggae et pop)

29 juillet Tirami Swing (swing, jazz manouche et rumba)

05 août Kind of friends (jazz des années 1960)

12 août Joli Jardin Square (jazz manouche et swing)

19 août So’n CO (pop anglo-saxonne et chansons françaises) 0 .

Place Saint-Denis

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 52

English :

Enjoy summer evenings with the « À la belle étoile » night markets!

Every Tuesday this summer, from July 8 to August 19, from 5pm to 11:30pm in Place Saint-Denis.

German :

Genießen Sie die Sommerabende mit den Nachtmärkten « À la belle étoile »!

Treffen Sie sich an den Dienstagen des Sommers, vom 8. Juli bis zum 19. August von 17:00 bis 23:30 Uhr auf der Place Saint-Denis.

Italiano :

Approfittate delle serate estive con i mercati notturni « À la belle étoile »!

Venite il martedì per tutta l’estate, dall’8 luglio al 19 agosto, dalle 17.00 alle 23.30 in Place Saint-Denis.

Espanol :

Disfrute de las noches de verano con los mercados nocturnos « À la belle étoile »

Acérquese los martes durante todo el verano, del 8 de julio al 19 de agosto, de 17:00 a 23:30 en la plaza Saint-Denis.

L’événement Marchés nocturnes à Amboise Amboise a été mis à jour le 2025-06-18 par OFFICE AMBOISE