Marchés nocturnes à Chevanceaux Chevanceaux

le bourg Chevanceaux Charente-Maritime

Début : Mercredi 2025-07-16 19:00:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16 2025-08-06

Marchés nocturnes animés avec de la musique, et différents exposants qui sauront satisfaire vos papilles !

le bourg Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 24 33 61 cdfchevanceaux.17210@gmail.com

English :

Night markets with live music and a variety of exhibitors to satisfy your taste buds!

German :

Belebte Nachtmärkte mit Musik und verschiedenen Ausstellern, die Ihren Gaumen verwöhnen werden!

Italiano :

Mercatini notturni con musica dal vivo e una serie di espositori per tentare il vostro palato!

Espanol :

Mercados nocturnos con música en directo y diversos expositores para tentar a su paladar

