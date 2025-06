Marchés nocturnes à Martigues Esplanade des Belges Martigues 28 juin 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Marchés nocturnes à Martigues Du 28/06 au 23/08/2025 le mercredi et samedi de 18h à 23h30.

sauf les 02/07 et 26/07. Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28 18:00:00

fin : 2025-08-23 23:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Les artisans et commerçants animeront le centre ville de Jonquières pour satisfaire votre curiosité et régaler vos sens. Une belle promenade en soirée, pour faire du shopping, profitez des nombreux restaurants et cafés.

Rendez-vous sur le Cours du 4 Septembre pour profiter des belles soirées d’été. Cette année, ce n’est pas un mais trois marchés nocturnes à découvrir pour soutenir les artisans et leur savoir-faire.



Le marché nocturne de Martigues se tient tous les mercredis du 9 juillet au 20 août sur le Cours. Vous pourrez y découvrir des stands à caractère varié tout en profitant de la fraîcheur des fins de soirées d’été. Le compromis idéal pour se balader dans les allées à la fraîche.



Le marché artisanal met à l’honneur les artisans de la région lors de 4 dates le 28 juin dans le cadre de la Fête de la Mer à Martigues puis les samedis 5 et 19 juillet, et 23 août.

Profitez des animations du centre-ville ou de faire une pause en terrasse sous les platanes et faites un tour au marché artisanal de Martigues !



Nouveau en 2025, le Cours du 4 Septembre accueille le marché nocturne du bien-être. Rendez-vous les samedis 12 juillet, 2 et 16 août en nocturne pour découvrir objets de décoration et conseils de professionnels du bien-être. Une belle initiative pour prendre soin de soi et se ressourcer avant la rentrée.



Le marché se situera place des Martyrs, esplanade des Belges, Cours du 4 Septembre et quai Général Leclerc. .

Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Craftsmen and women will enliven Jonquières town centre to satisfy your curiosity and delight your senses. A lovely evening stroll, for shopping and enjoying the many restaurants and cafés.

German :

Die Handwerker beleben das Stadtzentrum von Jonquières, um Ihre Neugier zu befriedigen und Ihre Sinne zu verwöhnen. Ein schöner Spaziergang am Abend, zum Einkaufen, genießen Sie die vielen Restaurants und Cafés.

Italiano :

Artigiani e negozianti animeranno il centro di Jonquières per soddisfare la vostra curiosità e deliziare i vostri sensi. Una bella passeggiata serale, per fare shopping e godersi i numerosi ristoranti e caffè.

Espanol :

Artesanos y artesanas animarán el centro de Jonquières para satisfacer su curiosidad y deleitar sus sentidos. Un agradable paseo nocturno, para ir de compras y disfrutar de los numerosos restaurantes y cafés.

L’événement Marchés nocturnes à Martigues Martigues a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de Martigues