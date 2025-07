Marchés Nocturnes Bourges

Marchés Nocturnes Bourges jeudi 10 juillet 2025.

Marchés Nocturnes

Place Étienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10 17:00:00

fin : 2025-08-28 23:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Au pied de la cathédrale, découvrez des produits artisanaux fabriqués à Bourges aux alentours !

.

Place Étienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

English :

At the foot of the cathedral, discover artisanal products made in and around Bourges!

German :

Am Fuße der Kathedrale entdecken Sie handwerkliche Produkte, die in Bourges und Umgebung hergestellt wurden!

Italiano :

Ai piedi della cattedrale, scoprite i prodotti artigianali realizzati a Bourges e nei dintorni!

Espanol :

A los pies de la catedral, descubra los productos artesanales de Bourges y sus alrededores

L’événement Marchés Nocturnes Bourges a été mis à jour le 2025-06-28 par OT BOURGES