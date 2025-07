MARCHÉS NOCTURNES D’AVIGNONET Avignonet-Lauragais

MARCHÉS NOCTURNES D’AVIGNONET Avignonet-Lauragais mercredi 23 juillet 2025.

MARCHÉS NOCTURNES D’AVIGNONET

Place de la République Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 18:00:00

fin : 2025-07-30 00:00:00

Date(s) :

2025-07-23 2025-07-30

Rendez vous les mercredis 23 et 30 juillet à Avignonet-Lauragais pour participer aux marchés nocturnes !

Les marchés de nuit d’Avignonet sont les virgules délicieuses de l’été en Lauragais. Ce sont de douces soirées qui permettent de déambuler, d’échanger, de se rencontrer et de faire des affaires devant des stands aux produits très variés et colorés. Vous y trouverez des produits de bouche, des gourmandises, des bijoux, de l’artisanat d’art, des produits locaux et un vide-grenier.

Des Food trucks, une buvette et des animations musicales seront également au rendez-vous.

Renseignements par tel au 07 68 57 65 50. .

Place de la République Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie tourisme.avignonet@laposte.net

English :

Join us in Avignonet-Lauragais on Wednesday July 23 and 30 for the night markets!

German :

Treffen Sie sich am Mittwoch, den 23. und 30. Juli in Avignonet-Lauragais, um an den Nachtmärkten teilzunehmen!

Italiano :

Unitevi a noi mercoledì 23 e 30 luglio ad Avignonet-Lauragais per i mercati notturni!

Espanol :

Únase a nosotros los miércoles 23 y 30 de julio en Avignonet-Lauragais para asistir a los mercados nocturnos

L’événement MARCHÉS NOCTURNES D’AVIGNONET Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2025-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE