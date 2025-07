Marchés nocturnes de l’Artisanat et des Créateurs Verdun

Rendez-vous les samedis 5 juillet et 2 août pour deux grandes soirées festives sous le signe de l’artisanat, de la créativité et de la convivialité ! Le marché couvert et ses abords se transforment en un véritable village d’été, accueillant plus de 60 exposants artisans passionnés, créateurs inspirés et producteurs locaux seront au rendez-vous !

Ambiance estivale garantie !

Envie de vous régaler ? Il y en aura pour tous les goûts Grand barbecue, Couscous, Plateaux de charcuterie

Le tout dans une ambiance musicale chaleureuse avec des airs de saxophone et de jazz

Animations pour petits et grands

Le 5 juillet

• Jeux en bois géants

• Ateliers de tatouages éphémères

• Démonstration de confitures artisanales

Le 2 août

• Ateliers maquillage

• Bataille de bombes à eau

Du marché couvert jusqu’au quai Général Leclerc, en passant par le Cour Clouet, laissez-vous porter par la magie de l’été et venez vivre une expérience unique à Verdun !Tout public

Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22

English :

Join us on Saturdays July 5 and August 2 for two festive evenings of craftsmanship, creativity and conviviality! The covered market and surrounding area will be transformed into a veritable summer village, welcoming over 60 exhibitors: passionate craftspeople, inspired designers and local producers!

Summer atmosphere guaranteed!

In the mood for a treat? There’s something for everyone: Grand barbecue, Couscous, charcuterie platters, etc

All in a warm musical atmosphere with saxophone and jazz tunes

Entertainment for young and old

July 5

? Giant wooden games

? Ephemeral tattoo workshops

? Jam-making demonstrations

August 2

? Make-up workshops

? Water bomb battle

From the covered market to the Quai Général Leclerc, via the Cour Clouet, let yourself be carried away by the magic of summer and enjoy a unique Verdun experience!

German :

Am Samstag, den 5. Juli und 2. August, finden zwei große Festabende statt, die ganz im Zeichen von Kunsthandwerk, Kreativität und Geselligkeit stehen! Die Markthalle und ihre Umgebung verwandeln sich in ein echtes Sommerdorf mit über 60 Ausstellern: leidenschaftliche Handwerker, inspirierte Designer und lokale Produzenten sind hier anzutreffen!

Sommerliche Atmosphäre garantiert!

Möchten Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen? Für jeden Geschmack ist etwas dabei: großer Grill, Couscous, Wurstplatten

Das Ganze in einer herzlichen musikalischen Atmosphäre mit Saxophon- und Jazzklängen

Animationen für Groß und Klein

Am 5. Juli

? Riesige Holzspiele

? Workshops für vergängliche Tätowierungen

? Vorführung von selbstgemachten Marmeladen

Am 2. August

? Schmink-Workshops

? Wasserbombenschlacht

Von der Markthalle über den Cour Clouet bis hin zum Quai Général Leclerc: Lassen Sie sich von der Magie des Sommers mitreißen und erleben Sie Verdun auf eine einzigartige Weise!

Italiano :

Unitevi a noi sabato 5 luglio e sabato 2 agosto per due serate di festa all’insegna dell’artigianato, della creatività e del divertimento! Il mercato coperto e i suoi dintorni si trasformeranno in un vero e proprio villaggio estivo, con oltre 60 espositori, tra cui artigiani appassionati, designer ispirati e produttori locali!

Atmosfera estiva garantita!

Avete voglia di un dolcetto? Ce n’è per tutti i gusti: un grande barbecue, couscous, taglieri di salumi, ecc

Il tutto in una calda atmosfera musicale con sassofono e brani jazz

Intrattenimento per grandi e piccini

5 luglio

? Giochi giganti in legno

? Laboratori di tatuaggi effimeri

? Dimostrazione di marmellate fatte in casa

2 agosto

? Laboratori di trucco

? Battaglia di bombe d’acqua

Dal mercato coperto al Quai Général Leclerc, passando per la Cour Clouet, lasciatevi trasportare dalla magia dell’estate e venite a vivere un’esperienza unica a Verdun!

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 5 de julio y el sábado 2 de agosto en dos veladas festivas de artesanía, creatividad y diversión El mercado cubierto y sus alrededores se transformarán en un auténtico pueblo de verano, con más de 60 expositores, entre artesanos apasionados, diseñadores inspirados y productores locales

¡Ambiente veraniego garantizado!

¿Le apetece darse un capricho? Hay para todos los gustos: una gran barbacoa, cuscús, tablas de embutidos, etc

Todo ello en un cálido ambiente musical con melodías de saxofón y jazz

Entretenimiento para grandes y pequeños

5 de julio

? Juegos gigantes de madera

? Talleres de tatuajes efímeros

? Demostración de mermeladas caseras

2 de agosto

? Talleres de maquillaje

? Batalla de bombas de agua

Del mercado cubierto al Quai Général Leclerc, pasando por la Cour Clouet, ¡déjese llevar por la magia del verano y venga a vivir una experiencia única en Verdún!

