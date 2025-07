Marchés nocturnes de l’été à Alleins Alleins

Marchés nocturnes de l’été à Alleins

Dimanche 13 juillet 2025 de 19h à 23h.

Jeudi 14 août 2025 de 19h à 23h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rues du centre du village Alleins Bouches-du-Rhône

L’été, sur les places et dans les rues d’Alleins, les artisans s’installent à l’occasion d’un marché nocturne sur lequel l’artisanat local est roi. Bijoux, friandises, souvenirs de Provence… chacun y trouvera son bonheur !

Découvrez le charmant village d’Alleins et son marché en version nocturne ! Des animations musicales viendront ajouter une touche festive à ces évènements. .

Rues du centre du village Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur acatia13980@gmail.com

English :

During summer, in the village of Alleins, discover the local crafts on the night markets !

German :

Im Sommer lassen sich auf den Plätzen und in den Straßen von Alleins Kunsthandwerker anlässlich eines Nachtmarktes nieder, auf dem das lokale Kunsthandwerk König ist. Schmuck, Süßigkeiten, Souvenirs aus der Provence… hier findet jeder sein Glück!

Italiano :

In estate, le piazze e le strade di Alleins sono teatro di un mercato notturno dove l’artigianato locale la fa da padrone. Gioielli, dolci, souvenir provenzali… ce n’è per tutti i gusti!

Espanol :

En verano, las plazas y calles de Alleins son el escenario de un mercado nocturno donde la artesanía local es la reina. Joyas, dulces, recuerdos provenzales… ¡hay para todos los gustos!

