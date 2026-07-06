Informations pratiques

Pignan

MARCHÉS NOCTURNES DE PIGNAN

Pignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-24 2026-08-31

Le rendez-vous incontournable de l’été.

A partir du lundi 29 juin, les Marchés Nocturnes, organisés par la Municipalité, font leur retour dans le parc du château tous les lundis soir de 18h à 23h (sauf le 13 juillet et le 17 Août).

Le rendez-vous incontournable de l’été.

A partir du lundi 29 juin, les Marchés Nocturnes, organisés par la Municipalité, font leur retour dans le parc du château tous les lundis soir de 18h à 23h (sauf le 13 juillet et le 17 Août).

Chaque année, plus de 2000 personnes viennent partager ces soirées où se mêlent produits du terroir, vins, artisanat, vide-greniers et animations musicales.

Le public est invité, pour bénéficier des dégustations de vins, à acheter un verre sérigraphié au prix de 2€. Les consommations se règleront directement auprès des vignerons.

Programmation musicales Marchés Nocturnes 2026

Lundi 29 juin Groupe Blue Sparks

Lundi 6 juillet Orchestre DUO REPLAY

Lundi 20 juillet Groupe Dynamic

Lundi 27 juillet La KEMIA

Lundi 3 août Groupe Dynamic

Lundi 10 août Les Divergents

Lundi 24 août La KEMIA

Lundi 31 août Orchestre DUO REPLAY .

Pignan 34570 Hérault Occitanie

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English : MARCHÉS NOCTURNES DE PIGNAN

The must-see event of the summer.

Starting Monday, June 29, the Night Markets, organized by the City, are back in the castle park every Monday evening from 6:00 p.m. to 11:00 p.m. (except July 13 and August 17).

L’événement MARCHÉS NOCTURNES DE PIGNAN Pignan a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER