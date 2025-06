Marchés nocturnes des Producteurs de Pays Salignac-Eyvigues 4 juillet 2025 07:00

Dordogne

Marchés nocturnes des Producteurs de Pays Place du Champ de Mars Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-07-04

Rendez-vous sur la place du village tous les vendredis d’été dès 18h pour les Marchés des Producteurs de Pays ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️

Place du Champ de Mars

Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 81 48

English : Marchés nocturnes de Salignac

? Join us on the village square every Friday in summer from 6pm for the Marchés des Producteurs de Pays! Enjoy a convivial atmosphere, seasonal farm produce, and a local meal on the spot. ? Don’t forget to bring your own cutlery, for a greener planet! ??

German : Marchés nocturnes de Salignac

? Treffen Sie sich im Sommer jeden Freitag ab 18 Uhr auf dem Dorfplatz zum Marché des Producteurs de Pays! Genießen Sie eine gesellige Atmosphäre, saisonale Bauernprodukte und eine lokale Mahlzeit vor Ort ? Vergessen Sie nicht, Ihr Besteck mitzubringen, für einen grüneren Planeten!?

Italiano :

? Tutti i venerdì d’estate, a partire dalle 18.00, venite nella piazza del paese per il mercato dei produttori locali! Godetevi un’atmosfera amichevole, i prodotti agricoli di stagione e un pasto locale sul posto Non dimenticate di portare le posate, per un pianeta più verde!

Espanol : Marchés nocturnes de Salignac

? Acérquese a la plaza del pueblo todos los viernes de verano a partir de las 18:00 para asistir a los mercados de productores locales Disfrute de un ambiente agradable, productos agrícolas de temporada y una comida local in situ. ? No olvide traer sus cubiertos, por un planeta más verde

