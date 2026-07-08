Marchés nocturnes du Rozier Le Rozier
mercredi 8 juillet 2026 · Le Rozier
Informations pratiques
Le Rozier
Marchés nocturnes du Rozier
place de la mairie Le Rozier Lozère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Marché nocturne avec animation musicale tous les mercredis soirs.
Du 08 juillet au 26 août 2026
18h30 à 22h30 ; place de l’église
Possibilité de manger sur place, animations musicales. .
place de la mairie Le Rozier 48150 Lozère Occitanie sylviedumas@aliceadsl.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Night market with musical entertainment every Wednesday evening.
L’événement Marchés nocturnes du Rozier Le Rozier a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)