Informations pratiques

Le Rozier

Marchés nocturnes du Rozier

place de la mairie Le Rozier Lozère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Marché nocturne avec animation musicale tous les mercredis soirs.

Du 08 juillet au 26 août 2026

18h30 à 22h30 ; place de l’église

Possibilité de manger sur place, animations musicales. .

place de la mairie Le Rozier 48150 Lozère Occitanie sylviedumas@aliceadsl.fr

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English :

Night market with musical entertainment every Wednesday evening.

L’événement Marchés nocturnes du Rozier Le Rozier a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)