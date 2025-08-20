MARCHÉS NOCTURNES LA DUNE DE JADE Saint-Brevin-les-Pins
MARCHÉS NOCTURNES LA DUNE DE JADE
110 Avenue du Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-08-20 19:30:00
fin : 2025-08-20 23:00:00
2025-08-20
Marchés des Artisans & Créateurs au Camping La Dune de Jade (Saint-Brevin)
Les mercredis 6 et 20 août !
– De 19h30 à 23h
Soirée festive et conviviale en plein air au cœur de l’été !
Venez découvrir un marché nocturne artisanal au Camping La Dune de Jade à Saint-Brevin-les-Pins, avec concert en live et animations pour les enfants !
À découvrir sur place :
– Vêtements & accessoires originaux
– Bijoux en pierres naturelles
– Serviettes de plage colorées
– Gravures sur verre, miroir, bois & résine
– Bonbons au miel & miel local de producteurs passionnés
– Carterie
+ Concert en live pour une ambiance musicale festive
+ Animations enfants tout au long de la soirée
Entrée libre Tous publics
Une soirée idéale pour petits et grands, pour flâner, découvrir, goûter et s’émerveiller ! .
+33 2 40 27 22 91 contact@ladunedejade.fr
