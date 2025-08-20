MARCHÉS NOCTURNES LA DUNE DE JADE Saint-Brevin-les-Pins

110 Avenue du Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-08-20 19:30:00

fin : 2025-08-20 23:00:00

2025-08-20

Marchés des Artisans & Créateurs au Camping La Dune de Jade (Saint-Brevin)

Les mercredis 6 et 20 août !

– De 19h30 à 23h

Soirée festive et conviviale en plein air au cœur de l’été !

Venez découvrir un marché nocturne artisanal au Camping La Dune de Jade à Saint-Brevin-les-Pins, avec concert en live et animations pour les enfants !

À découvrir sur place :

– Vêtements & accessoires originaux

– Bijoux en pierres naturelles

– Serviettes de plage colorées

– Gravures sur verre, miroir, bois & résine

– Bonbons au miel & miel local de producteurs passionnés

– Carterie

+ Concert en live pour une ambiance musicale festive

+ Animations enfants tout au long de la soirée

Entrée libre Tous publics

Une soirée idéale pour petits et grands, pour flâner, découvrir, goûter et s’émerveiller ! .

110 Avenue du Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 22 91 contact@ladunedejade.fr

