Marchés nocturnes Place Bassompierre Saintes 4 juillet 2025 18:00

Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-08-29 23:00:00

2025-07-04

Venez flâner…vous y trouverez :

Maroquinerie, bijoux, sculptures sur bois, composition de succulentes gourmandises, savonnerie, accessoires de mode éco-responsable, poterie, peinture, et plein d’autres belles choses..

.

Place Bassompierre

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45

English :

Come and browse? you’ll find :

Leather goods, jewelry, wood carvings, succulent gourmet compositions, soap-making, eco-responsible fashion accessories, pottery, painting, and many other beautiful things…

German :

Hier finden Sie ..:

Lederwaren, Schmuck, Holzschnitzereien, die Zusammenstellung saftiger Leckereien, Seifenherstellung, umweltbewusste Modeaccessoires, Töpferei, Malerei und viele andere schöne Dinge…

Italiano :

Venite a fare una passeggiata? Troverete..:

Pelletteria, gioielli, sculture in legno, delizie succulente, saponeria, accessori di moda eco-responsabili, ceramica, pittura e tante altre cose belle…

Espanol :

Ven a dar un paseo… encontrarás :

Marroquinería, joyería, tallas de madera, suculentos manjares, jabonería, complementos de moda ecorresponsables, cerámica, pintura y muchas otras cosas bonitas…

