Marchés paysans, artisanaux et festifs 2025 La Ferme du Lavoir Formigny La Bataille

La Ferme du Lavoir 933 rue du Connetable de Richemont Formigny La Bataille Calvados

La confédération paysanne organise la 11è Edition des marchés paysans, artisanaux et festifs 2025. Le marché du 6 Août 2025 se déroule à La Ferme du Lavoir située à Formigny-La-Bataille. Au programme est prévu le marché paysan et artisanal, suivi d’un concert du trio SEBALLAU. Sur place seront attendu 14 exposants de métiers divers et variés de l’artisanat. Une buvette et la restauration seront sur place, n’oubliez pas d’apporter vos couverts !

Le marché de lui même se passe de 16h à 19h mais un concert est prévu en parallèle de 18h à 20h donc l’heure de fin mis correspond à celle du marché et non de la fin de l’évènement.

La Ferme du Lavoir 933 rue du Connetable de Richemont Formigny La Bataille 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 56 89 contact@fermedulavoir.fr

English : Marchés paysans, artisanaux et festifs 2025

The confédération paysanne is organizing the 11th edition of the 2025 farmers’, craftsmen’s and festive markets. The August 6, 2025 market takes place at La Ferme du Lavoir in Formigny-La-Bataille. The program includes a farmers’ and crafts market, followed by a concert by the SEBALLAU trio. 14 exhibitors from a wide variety of crafts will be on hand. Don’t forget to bring your cutlery!

The market itself runs from 4pm to 7pm, but a concert is scheduled in parallel from 6pm to 8pm, so the end time corresponds to that of the market, not the end of the event.

German : Marchés paysans, artisanaux et festifs 2025

Die Konföderation der Bauern organisiert die 11. Ausgabe der Bauern-, Handwerks- und Festmärkte 2025. Der Markt am 6. August 2025 findet auf dem Gelände der Ferme du Lavoir in Formigny-La-Bataille statt. Auf dem Programm steht ein Bauern- und Kunsthandwerkermarkt, gefolgt von einem Konzert des Trios SEBALLAU. Vor Ort werden 14 Aussteller aus den verschiedensten Handwerksberufen erwartet. Es gibt einen Imbiss und Getränke, vergessen Sie also nicht, Ihr Besteck mitzubringen!

Der Markt selbst findet von 16:00 bis 19:00 Uhr statt, aber von 18:00 bis 20:00 Uhr findet parallel dazu ein Konzert statt, sodass das Ende des Marktes und nicht das Ende der Veranstaltung angegeben wird.

Italiano :

La Confédération Paysanne organizza l’11ª edizione dei mercati agricoli, artigianali e festivi del 2025. Il mercato del 6 agosto 2025 si svolgerà presso La Ferme du Lavoir a Formigny-La-Bataille. Il programma prevede un mercato agricolo e artigianale, seguito da un concerto del trio SEBALLAU. Il mercato sarà caratterizzato da 14 espositori provenienti da un’ampia varietà di mestieri artigianali. Il mercato sarà allestito con un bar e un servizio di catering, quindi non dimenticate di portare le posate!

Il mercato si svolgerà dalle 16.00 alle 19.00, ma ci sarà anche un concerto dalle 18.00 alle 20.00, quindi l’orario di chiusura sarà quello del mercato e non quello della fine dell’evento.

Espanol :

La Confédération Paysanne organiza la 11ª edición de los mercados agrícolas, artesanales y festivos 2025. El mercado del 6 de agosto de 2025 se celebra en La Ferme du Lavoir, en Formigny-La-Bataille. El programa incluye un mercado agrícola y artesanal, seguido de un concierto del trío SEBALLAU. El mercado contará con 14 expositores de los más variados oficios artesanos. Habrá un bar y un servicio de catering, así que no olvide traer los cubiertos

El mercado se celebrará de 16.00 a 19.00 horas, pero también habrá un concierto de 18.00 a 20.00 horas, por lo que la hora de finalización será la del mercado y no la del evento.

