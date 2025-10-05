Marches pédestres Octobre Rose Civrac-de-Blaye

Marches pédestres Octobre Rose Civrac-de-Blaye dimanche 5 octobre 2025.

Marches pédestres Octobre Rose

Le Bourg Civrac-de-Blaye Gironde

Marches pédestres ( 5 et 10 kms) organisées au profit d’Octobre Rose. Profitez de la journée à la Fête du Vin Nouveau et des Chataignes Grillées proposée dans le parc de la mairie marché gourmand et artisanal, vide grenier, foodtruck … .

Le Bourg Civrac-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 64 87 84

