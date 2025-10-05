Marches pédestres Octobre Rose Civrac-de-Blaye
Marches pédestres Octobre Rose Civrac-de-Blaye dimanche 5 octobre 2025.
Marches pédestres Octobre Rose
Le Bourg Civrac-de-Blaye Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Marches pédestres ( 5 et 10 kms) organisées au profit d’Octobre Rose. Profitez de la journée à la Fête du Vin Nouveau et des Chataignes Grillées proposée dans le parc de la mairie marché gourmand et artisanal, vide grenier, foodtruck … .
Le Bourg Civrac-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 64 87 84
English : Marches pédestres Octobre Rose
German : Marches pédestres Octobre Rose
Italiano :
Espanol : Marches pédestres Octobre Rose
L’événement Marches pédestres Octobre Rose Civrac-de-Blaye a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Latitude Nord Gironde