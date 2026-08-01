Informations pratiques

Passa

MARCHÉS PITTORESQUES À PASSA LES MARDIS

1905 Hammeau do Monastir Passa Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:00:00

fin : 2026-09-08 15:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Rendez-vous pour nos Marchés Pittoresques ,avec 100% producteurs et artisans locaux,à l’origine de ces si chouettes Marchés, depuis 1995.

Au Monastir à Passa en 2026.

L’été approche à grands pas, nous nous retrouverons bientôt dans ce lieu magique…..

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1905 Hammeau do Monastir Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 11 53 18 89

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English :

Join us for our Quaint Markets, featuring 100% local producers and artisans—the driving force behind these wonderful markets since 1995.

At Monastir à Passa in 2026.

Summer is fast approaching, and we’ll soon be reunited in this magical place…..

L’événement MARCHÉS PITTORESQUES À PASSA LES MARDIS Passa a été mis à jour le 2026-07-28 par OTI ASPRES-THUIR