Marches pour le Téléthon 2025 place de la Bouillerie Saint-Laurent-de-la-Prée
Marches pour le Téléthon 2025 place de la Bouillerie Saint-Laurent-de-la-Prée dimanche 7 décembre 2025.
Marches pour le Téléthon 2025
place de la Bouillerie Halle Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 08:30:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Marches au profit intégral du Téléthon 2025 organisées par Lau’Rando le dimanche 7 décembre.
.
place de la Bouillerie Halle Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 27 14 10 lau-rando17@laposte.net
English : Walks for the 2025 Telethon
Walks in aid of Telethon 2025 organised by Lau’Rando on Sunday 7 December.
German : Marsch für den Telethon 2025
Von Lau’Rando organisierte Wanderungen zugunsten des Telethons 2025 am Sonntag, 7. Dezember.
Italiano :
Camminata a favore di Telethon 2025 organizzata da Lau’Rando domenica 7 dicembre.
Espanol :
Marcha a beneficio del Teletón 2025 organizada por Lau’Rando el domingo 7 de diciembre.
L’événement Marches pour le Téléthon 2025 Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan