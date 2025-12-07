Marches pour le Téléthon 2025 place de la Bouillerie Saint-Laurent-de-la-Prée

dimanche 7 décembre 2025.

Marches pour le Téléthon 2025

place de la Bouillerie Halle Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : 2025-12-07

Début : 2025-12-07 08:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Marches au profit intégral du Téléthon 2025 organisées par Lau’Rando le dimanche 7 décembre.

place de la Bouillerie Halle Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 27 14 10 lau-rando17@laposte.net

English : Walks for the 2025 Telethon

Walks in aid of Telethon 2025 organised by Lau’Rando on Sunday 7 December.

German : Marsch für den Telethon 2025

Von Lau’Rando organisierte Wanderungen zugunsten des Telethons 2025 am Sonntag, 7. Dezember.

Italiano :

Camminata a favore di Telethon 2025 organizzata da Lau’Rando domenica 7 dicembre.

Espanol :

Marcha a beneficio del Teletón 2025 organizada por Lau’Rando el domingo 7 de diciembre.

