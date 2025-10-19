Marches pour Octobre Rose Chaillevette

Marches pour Octobre Rose Chaillevette dimanche 19 octobre 2025.

Marches pour Octobre Rose

Salle des Fêtes Chaillevette Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-19 09:00:00

2025-10-19

Marches solidaires pour la prévention du cancer du sein.



2 parcours 5 ou 10 kms.



8€/pers (gratuit moins de 12 ans)

Salle des Fêtes Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cmac.secretariat17890@gmail.com

English :

Solidarity walks for breast cancer prevention.



2 routes, 5 or 10 kms.



8/person (free under 12)

German :

Solidaritätsmärsche für die Brustkrebsprävention.



2 Strecken 5 oder 10 km.



8?/Pers (kostenlos unter 12 Jahren)

Italiano :

Camminate di solidarietà per prevenire il cancro al seno.



2 percorsi, 5 o 10 km.



8/persona (gratis per i minori di 12 anni)

Espanol :

Caminatas solidarias para prevenir el cáncer de mama.



2 recorridos, 5 o 10 kms.



8/persona (gratis para menores de 12 años)

