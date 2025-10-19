Marches pour Octobre Rose Chaillevette
Marches pour Octobre Rose Chaillevette dimanche 19 octobre 2025.
Marches pour Octobre Rose
Salle des Fêtes Chaillevette Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Marches solidaires pour la prévention du cancer du sein.
2 parcours 5 ou 10 kms.
8€/pers (gratuit moins de 12 ans)
Salle des Fêtes Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cmac.secretariat17890@gmail.com
English :
Solidarity walks for breast cancer prevention.
2 routes, 5 or 10 kms.
8/person (free under 12)
German :
Solidaritätsmärsche für die Brustkrebsprävention.
2 Strecken 5 oder 10 km.
8?/Pers (kostenlos unter 12 Jahren)
Italiano :
Camminate di solidarietà per prevenire il cancro al seno.
2 percorsi, 5 o 10 km.
8/persona (gratis per i minori di 12 anni)
Espanol :
Caminatas solidarias para prevenir el cáncer de mama.
2 recorridos, 5 o 10 kms.
8/persona (gratis para menores de 12 años)
L’événement Marches pour Octobre Rose Chaillevette a été mis à jour le 2025-10-07 par Royan Atlantique