Marches Solidaires Journée Nationale du Don D'organe
Parc des Îlets, 100 rue des Faucheroux
Montluçon, Allier

22 juin 2025

fin : 2025-06-22

2025-06-22

La Ville de Montluçon et le Centre de Médecine du Sport organisent des marches solidaires à l'occasion de la journée nationale du don d'organe !

Parc des Îlets 100 rue des Faucheroux

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
+33 4 70 02 27 07

English :

English: The City of Montluçon and the Centre de Médecine du Sport are organizing solidarity walks to mark National Organ Donation Day!

German :

German: Die Stadt Montluçon und das Zentrum für Sportmedizin organisieren anlässlich des nationalen Tags der Organspende Solidaritätsmärsche!

Italiano :

Italiano: La città di Montluçon e il Centro di Medicina dello Sport organizzano una passeggiata di solidarietà in occasione della Giornata nazionale della donazione di organi!

Espanol :

Espanol: La ciudad de Montluçon y el Centro de Medicina del Deporte organizan marchas solidarias con motivo del Día Nacional de la Donación de Órganos

