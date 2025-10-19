Marches solidaires Octobre Rose La Clisse

Marches solidaires Octobre Rose La Clisse dimanche 19 octobre 2025.

Marches solidaires Octobre Rose

Bourg La Clisse Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Marches solidaires organisées au profit de l’association Les Enchanteuses.

Bourg La Clisse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Solidarity walks organized in aid of the Les Enchanteuses association.

German :

Solidaritätsmärsche, die zugunsten des Vereins Les Enchanteuses organisiert werden.

Italiano :

Camminate di solidarietà organizzate a favore dell’associazione Les Enchanteuses.

Espanol :

Caminatas solidarias organizadas en beneficio de la asociación Les Enchanteuses.

