Marches solidaires Octobre Rose La Clisse
Marches solidaires Octobre Rose La Clisse dimanche 19 octobre 2025.
Marches solidaires Octobre Rose
Bourg La Clisse Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Marches solidaires organisées au profit de l’association Les Enchanteuses.
.
Bourg La Clisse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Solidarity walks organized in aid of the Les Enchanteuses association.
German :
Solidaritätsmärsche, die zugunsten des Vereins Les Enchanteuses organisiert werden.
Italiano :
Camminate di solidarietà organizzate a favore dell’associazione Les Enchanteuses.
Espanol :
Caminatas solidarias organizadas en beneficio de la asociación Les Enchanteuses.
L’événement Marches solidaires Octobre Rose La Clisse a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge