Marchés spécial fin d’année

Place de la Pépinière Royale Halles du marché Montbard Côte-d’Or

Début : 2025-12-24 08:00:00

fin : 2025-12-24 13:00:00

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-31

Deux marchés “spécial fin d’année” auront lieu les 24 et 31/12, de 8h à 13h aux Halles. Ces dates remplacent exceptionnellement les marchés des vendredis 26/12 et 02/01. L’occasion de bien préparer vos repas de fêtes ! .

Place de la Pépinière Royale Halles du marché Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

