Marchés spécial fin d’année Place de la Pépinière Royale Montbard mercredi 24 décembre 2025.
Deux marchés “spécial fin d’année” auront lieu les 24 et 31/12, de 8h à 13h aux Halles. Ces dates remplacent exceptionnellement les marchés des vendredis 26/12 et 02/01. L’occasion de bien préparer vos repas de fêtes ! .
Place de la Pépinière Royale Halles du marché Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
