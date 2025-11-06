Marchés traditionnels primés au gras et aux truffes Le Bourg Excideuil

Marchés traditionnels primés au gras et aux truffes

Marchés traditionnels primés au gras et aux truffes Le Bourg Excideuil jeudi 6 novembre 2025.

Marchés traditionnels primés au gras et aux truffes

Le Bourg Halle municipale Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2026-03-19

Date(s) :
2025-11-06

Tous les jeudis sous la halle, marché au gras de novembre à mars, marchés contrôlés aux truffes avec le groupement des trufficulteurs de St Pantaly d’Excideuil, truffes fraîches du début décembre à fin février, ouverture du marché contrôlé aux truffes à 9h30.
Tous les jeudis matins sous la halle municipale, marché au gras de novembre à mars, marchés contrôlés aux truffes avec le groupement des trufficulteurs de St Pantaly d’Excideuil.
Truffes fraîches du début décembre à fin février, ouverture du marché contrôlé aux truffes à 9h30.   .

Le Bourg Halle municipale Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 31 05 

English : Marchés traditionnels primés au gras et aux truffes

Every Thursday under the covered market, fat market from November to March, controlled truffle markets with the St Pantaly d’Excideuil truffle-growers’ association, fresh truffles from early December to late February, controlled truffle market opens at 9:45 am. King’s market on January 16.

German : Marchés traditionnels primés au gras et aux truffes

Jeden Donnerstag in der Markthalle: Fettmarkt von November bis März, kontrollierte Trüffelmärkte mit dem Verband der Trüffelzüchter von St Pantaly d’Excideuil, frische Trüffel von Anfang Dezember bis Ende Februar, Eröffnung des kontrollierten Trüffelmarktes um 9:30 Uhr.

Italiano :

Tutti i giovedì nella sala del mercato coperto, mercato del grasso da novembre a marzo, mercati controllati del tartufo con l’associazione dei tartufai di St Pantaly d’Excideuil, tartufi freschi da inizio dicembre a fine febbraio, il mercato controllato del tartufo apre alle 9.30.

Espanol : Marchés traditionnels primés au gras et aux truffes

Todos los jueves en la sala cubierta del mercado, mercado de la grasa de noviembre a marzo, mercados controlados de la trufa con la asociación de truficultores de St Pantaly d’Excideuil, trufas frescas de principios de diciembre a finales de febrero, el mercado controlado de la trufa abre a las 9.30 h.

L’événement Marchés traditionnels primés au gras et aux truffes Excideuil a été mis à jour le 2025-10-04 par Isle-Auvézère