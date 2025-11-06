Marchés traditionnels primés au gras et aux truffes Le Bourg Excideuil
Début : 2025-11-06
fin : 2026-03-19
Tous les jeudis sous la halle, marché au gras de novembre à mars, marchés contrôlés aux truffes avec le groupement des trufficulteurs de St Pantaly d’Excideuil, truffes fraîches du début décembre à fin février, ouverture du marché contrôlé aux truffes à 9h30.
Truffes fraîches du début décembre à fin février, ouverture du marché contrôlé aux truffes à 9h30. .
English : Marchés traditionnels primés au gras et aux truffes
Every Thursday under the covered market, fat market from November to March, controlled truffle markets with the St Pantaly d’Excideuil truffle-growers’ association, fresh truffles from early December to late February, controlled truffle market opens at 9:45 am. King’s market on January 16.
German : Marchés traditionnels primés au gras et aux truffes
Jeden Donnerstag in der Markthalle: Fettmarkt von November bis März, kontrollierte Trüffelmärkte mit dem Verband der Trüffelzüchter von St Pantaly d’Excideuil, frische Trüffel von Anfang Dezember bis Ende Februar, Eröffnung des kontrollierten Trüffelmarktes um 9:30 Uhr.
Italiano :
Tutti i giovedì nella sala del mercato coperto, mercato del grasso da novembre a marzo, mercati controllati del tartufo con l’associazione dei tartufai di St Pantaly d’Excideuil, tartufi freschi da inizio dicembre a fine febbraio, il mercato controllato del tartufo apre alle 9.30.
Espanol : Marchés traditionnels primés au gras et aux truffes
Todos los jueves en la sala cubierta del mercado, mercado de la grasa de noviembre a marzo, mercados controlados de la trufa con la asociación de truficultores de St Pantaly d’Excideuil, trufas frescas de principios de diciembre a finales de febrero, el mercado controlado de la trufa abre a las 9.30 h.
