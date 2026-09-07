Marchez pour France Alzheimer, Allées Joffre, Rivesaltes
dimanche 20 septembre 2026 · Allées Joffre · Rivesaltes
Informations pratiques
Marchez pour France Alzheimer Dimanche 20 septembre, 15h00 Allées Joffre Pyrénées-Orientales
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte des lieux emblématiques de Rivesaltes lors d’une visite guidée solidaire organisée au profit de France Alzheimer.
Cette marche participative est ouverte à tous. Les dons sont libres.
Allées Joffre Avenue Ledru Rollin, 66600 Rivesaltes Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie Parking à proximité
A l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir les lieux emblématiques de Rivesaltes, lors d’une visite guidée, organisée au profit de France Alzheimer. Marche participative, dons libres.
©PCA
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