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Marchez pour France Alzheimer, Allées Joffre, Rivesaltes

dimanche 20 septembre 2026 · Allées Joffre · Rivesaltes

Marchez pour France Alzheimer, Allées Joffre, Rivesaltes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Allées Joffre
Adresse
Avenue Ledru Rollin, 66600 Rivesaltes
Ville
66600 Rivesaltes
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Gratuit.

Marchez pour France Alzheimer Dimanche 20 septembre, 15h00 Allées Joffre Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte des lieux emblématiques de Rivesaltes lors d’une visite guidée solidaire organisée au profit de France Alzheimer.

Cette marche participative est ouverte à tous. Les dons sont libres.

Allées Joffre Avenue Ledru Rollin, 66600 Rivesaltes Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie Parking à proximité
A l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir les lieux emblématiques de Rivesaltes, lors d’une visite guidée, organisée au profit de France Alzheimer. Marche participative, dons libres.

©PCA

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