Marchez pour France Alzheimer, Allées Joffre, Rivesaltes

Informations pratiques

Marchez pour France Alzheimer Dimanche 20 septembre, 15h00 Allées Joffre Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte des lieux emblématiques de Rivesaltes lors d’une visite guidée solidaire organisée au profit de France Alzheimer.

Cette marche participative est ouverte à tous. Les dons sont libres.

Allées Joffre Avenue Ledru Rollin, 66600 Rivesaltes Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie Parking à proximité

A l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir les lieux emblématiques de Rivesaltes, lors d’une visite guidée, organisée au profit de France Alzheimer. Marche participative, dons libres.

©PCA