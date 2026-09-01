Marchez sur le Chemin de l’Atlantique au Mont-Saint-Michel Maillezais

Informations pratiques

Maillezais

Marchez sur le Chemin de l’Atlantique au Mont-Saint-Michel

Eglise Maillezais Vendée

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:15:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-20

Suivez le Chemin de Saint Jacques pour 1 journée ou plus !

Du 20 au 29 septembre, venez rejoindre les miquelots sur le « Chemin de l’Atlantique », du sud de la Vendée au Mont et devenez vous-même miquelots.

La marche culturelle de septembre partira de l’abbaye de Maillezais, pour gagner Clisson, Nantes, Rennes et de nombreux territoires et monuments méconnus.

Ce « Chemin de l’Atlantique », balisé depuis Bordeaux à travers la Gironde, la Charente-Maritime, la Vendée et la Haute-Bretagne correspond au Chemin de Saint-Jacques balisé vers le Mont par les association locales compostellanes. Cette marche est l’occasion de rappeler l’insertion des Chemins du Mont-Saint-Michel à l’échelle nationale et leur ouverture à de nouveaux domaines, dans l’esprit de l’inscription du Mont à l’Unesco au titre des Chemins de Compostelle en France.

La participation peut se faire pour une ou plusieurs journées, un autocar ramenant chaque soir les participants au point de départ où ils retrouvent leur véhicule pour gagner un hébergement

Infos pratiques : participation à la journée, amener son pique-nique (ravitaillement en eau durant la journée), pauses historiques, accueils, retour en bus chaque soir au point de départ

Etape Maillezais/Saint-Michel-le-Cloucq, 21 septembre, rendez-vous à 8 h 15 au parking de l’abbaye, retour à 18 h environ. Participation : 15 € par personne (10 € pour les membres de l’association)

Infos plus précises en téléchargement : https://lescheminsdumontsaintmichel.com/20-29-septembre-marche-de-maillezais-vendee-au-mont-sur-le-chemin-de-latlantique/

bulletin d’inscription en PdF joint. .

Eglise Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 31 24 11 76 chemins-st-michel@wanadoo.fr

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English :

Follow the Camino de Santiago for 1 day or more!

L’événement Marchez sur le Chemin de l’Atlantique au Mont-Saint-Michel Maillezais a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin