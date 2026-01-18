MARCHEZ SUR LES PAS DES ROMAINS Paulhan

MARCHEZ SUR LES PAS DES ROMAINS

5 Avenue de la Gare Paulhan Hérault

Projection du documentaire La Via Domitia sur les pas des Romains .

Les Amis de Paulhan vous invitent à la projection du documentaire La Via Domitia sur les pas des Romains , réalisé par Alain Tomas.

Découvrez l’une des plus anciennes voies romaines et plongez dans notre patrimoine méditerranéen.

Une séance à ne pas manquer, pour les passionnés comme pour les curieux d’histoire.

Gratuit et ouvert à tous. .

5 Avenue de la Gare Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 71 84 21 79 lesamisdepaulhan@gmail.com

English :

Screening of the documentary Via Domitia: in the footsteps of the Romans .

