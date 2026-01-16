Marchiflette La Séauve-sur-Semène

Marchiflette

Centre Socio Culturel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Comme les années précédentes, le comité des fêtes organise sa traditionnelle marchiflette marche + repas convivial.

Centre Socio Culturel La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 89 37 93

English :

As in previous years, the Comité des fêtes is organizing its traditional marchiflette: a walk + a convivial meal.

