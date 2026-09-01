Informations pratiques

Boulleville

Marchons contre le cancer

Boulleville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

our la 4e année, retrouvons-nous à Boulleville pour une nouvelle édition de Marchons contre le Cancer. Cette année, nous vous proposons une marche de 7km et un moment placé sous le signe de la solidarité, du partage et de l’espoir.

La mobilisation continue !

Pour la 4e année, retrouvons-nous à Boulleville pour une nouvelle édition de Marchons contre le Cancer. Cette année, nous vous proposons une marche de 7km et un moment placé sous le signe de la solidarité, du partage et de l’espoir.

Venez marcher avec nous seul, en famille, entre amis ou collègues… Le plus important venez nombreux ! Chaque participation compte et contribue à faire avancer la lutte contre le cancer.

Retrouvez toutes les informations sur l’affiche ci-dessous !

Ensemble, marchons pour la bonne cause !

On compte sur vous pour faire de cette 4e édition un nouveau succès !

Organisée par Randos Sac à dos

Ravitaillement offert à mi-parcours .

Boulleville 27210 Eure Normandie +33 6 95 33 13 35 marcheboulleville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marchons contre le cancer

For the fourth year running, let’s meet up in Boulleville for another edition of ‘Walk Against Cancer’. This year, we’re organising a 7km walk and an event centred on solidarity, sharing and hope.

L’événement Marchons contre le cancer Boulleville a été mis à jour le 2026-09-01 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville