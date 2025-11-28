Marchons contre les violences faites aux femmes Esplanade Rosa-Parks, Rezé Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 00:00 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit En famille

Rendez-vous esplanade rosa Parks, samedi 13 décembre, à 10h30. Le cortège s’élancera pour deux kilomètres en direction de la Barakason où se tiendra un spectacle assuré par l’association Slam Poetry. Les femmes qui le souhaitent pourront s’inscrire à un atelier self-défense qui se tiendra l’après-midi même au CSC Loire et Seil (assuré par l’association Riposte Ouest). Inscriptions au 02 51 83 79 00

Esplanade Rosa-Parks, Rezé Rezé 44400