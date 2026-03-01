Marchons ou Courons TOUS en couleurs Gymnase Woustviller

Marchons ou Courons TOUS en couleurs

Gymnase 4 impasse du Stade Woustviller Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 16:30:00

2026-03-29

L’Association Familiale d’Aide aux Enfants Inadaptés de la région de Sarreguemines en partenariat avec les 4S de Sarreguemines (Sport Adapté) organisent une Marche ou une Course colorée.

Venez vêtus de votre tee-shirt Blanc le plus éclatant pour jeter de jolies poudres colorées.

Tous les dons seront reversés au 4S.Tout public

Gymnase 4 impasse du Stade Woustviller 57915 Moselle Grand Est +33 3 87 28 64 30 association.afaei.sgms@orange.fr

The Association Familiale d’Aide aux Enfants Inadaptés de la région de Sarreguemines in partnership with the 4S de Sarreguemines (Sport Adapté) are organizing a colorful Walk or Run.

Come dressed in your brightest white tee-shirt to throw some colorful powders.

All donations will go to 4S.

L’événement Marchons ou Courons TOUS en couleurs Woustviller a été mis à jour le 2026-03-06 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES