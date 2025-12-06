Marchons pour le TELETHON

salle du foot Riotord Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

proposée par famille rurale inscription à partir de 13h30 salle du foot départ groupé et unique à 14h-durée environ 2h. Participation minimum 5€ tous les bénéfices seront reversés au profit de l’AFN + 1 boisson chaude offerte à l’arrivée

.

salle du foot Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

proposed by famille rurale ? registration from 1.30pm in the soccer hall, with a single group start at 2pm duration approx. 2 hours. Minimum participation 5? all profits will be donated to AFN + 1 free hot drink on arrival

L’événement Marchons pour le TELETHON Riotord a été mis à jour le 2025-11-28 par Haut Pays du Velay Tourisme