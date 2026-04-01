Sarragachies

Marchons pour les enfants

SARRAGACHIES Sarragachies Gers

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’ape de Riscle organise sa 4ième édition de Marchons pour les enfants .

Départ prévu à partir de 9hpour deux parcours. Un premier parcours de 10km et un parcours de 5km (départ 10h).

Le midi, tout le monde se retrouve autour d’un repas convivial (sur inscription).

Au menu rôti sauce champignons avec son gratin dauphinois, salade, farandole de desserts.

Pensez à vous inscrire pour le repas.

.

SARRAGACHIES Sarragachies 32400 Gers Occitanie +33 6 58 01 67 81 accueil@mairiederiscle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The ape de Riscle organizes its 4th edition of Marchons pour les enfants .

Start at 9am for two routes. A 10km course and a 5km course (10am start).

At lunchtime, everyone meets up for a convivial meal (registration required).

On the menu: roast with mushroom sauce and gratin dauphinois, salad, farandole of desserts.

Don’t forget to sign up for the meal.

L’événement Marchons pour les enfants Sarragachies a été mis à jour le 2026-04-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65