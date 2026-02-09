Marchons pour Mars Bleu

Flagnac Aveyron

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Devant la Mairie de Flagnac Flagnac 14h

Randonnée pédestre Marchons pour Mars Bleu . Venez partager une randonnée de 10 km sur les chemins pédestres autour du bourg de Flagnac. Privilégiez une tenue bleue !

La totalité des inscriptions sera reversée au profit de La Ligue contre le Cancer. 5€ par personne.

Mairie 05 65 64 01 06

Flagnac 12300 Aveyron Occitanie

