Marchons pour Mars Bleu Flagnac
Marchons pour Mars Bleu Flagnac dimanche 1 mars 2026.
Marchons pour Mars Bleu
Flagnac Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Devant la Mairie de Flagnac Flagnac 14h
Randonnée pédestre Marchons pour Mars Bleu . Venez partager une randonnée de 10 km sur les chemins pédestres autour du bourg de Flagnac. Privilégiez une tenue bleue !
La totalité des inscriptions sera reversée au profit de La Ligue contre le Cancer. 5€ par personne.
Mairie 05 65 64 01 06 5 .
Flagnac 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 01 06
