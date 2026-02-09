Marchons pour Mars Bleu Flagnac

Marchons pour Mars Bleu Flagnac dimanche 1 mars 2026.

Flagnac Aveyron

Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01

Date(s) :
2026-03-01

Devant la Mairie de Flagnac Flagnac 14h
Randonnée pédestre Marchons pour Mars Bleu . Venez partager une randonnée de 10 km sur les chemins pédestres autour du bourg de Flagnac. Privilégiez une tenue bleue !
La totalité des inscriptions sera reversée au profit de La Ligue contre le Cancer. 5€ par personne.
Mairie 05 65 64 01 06 5  .

Flagnac 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 01 06 

