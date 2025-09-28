Marchons pour Octobre Rose Pechs-de-l’Espérance Mairie de Cazoulès Pechs-de-l’Espérance

28 septembre 2025 à Pechs-de-l’Espérance marche solidaire Octobre Rose, 5 ou 8 km au départ de la mairie de Cazoulès. Accueil café à 9h30, départ 10h, pot de l’amitié. Participation 5 €/pers.

Le dimanche 28 septembre 2025, la commune de Pechs-de-l’Espérance organise une marche solidaire dans le cadre d’Octobre Rose, dédiée à la prévention du cancer du sein. Deux parcours au choix (5 ou 8 km) sont proposés au départ de la mairie de Cazoulès. La journée débute à 9h30 par un accueil café, suivi du départ à 10h00. À l’arrivée, un pot de l’amitié rassemblera les participants. L’inscription est fixée à 5 € par personne et peut se faire en ligne (souhaitable). Une petite touche de rose (foulard, vêtement, accessoire) est recommandée pour soutenir la cause. .

Mairie de Cazoulès Cazoulès Pechs-de-l’Espérance 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine regie@pechsdelesperance.fr

English : Marchons pour Octobre Rose Pechs-de-l’Espérance

september 28, 2025 at Pechs-de-l?Espérance: Pink October solidarity walk, 5 or 8 km starting from Cazoulès town hall. Coffee welcome at 9:30am, departure 10am, welcome drink. Participation 5 ?/pers.

German : Marchons pour Octobre Rose Pechs-de-l’Espérance

28. September 2025 in Pechs-de-l’Espérance: Solidaritätsmarsch Rosa Oktober, 5 oder 8 km ab dem Rathaus von Cazoulès. Kaffeeempfang um 9.30 Uhr, Start um 10 Uhr, Freundschaftsumtrunk. Teilnahme 5 ?/Pers.

Italiano :

28 settembre 2025 a Pechs-de-l’Espérance: passeggiata solidale di ottobre rosa, 5 o 8 km con partenza dal municipio di Cazoulès. Caffè di benvenuto alle 9.30, partenza alle 10.00, aperitivo di benvenuto. Partecipazione 5 persone.

Espanol : Marchons pour Octobre Rose Pechs-de-l’Espérance

28 de septiembre de 2025 en Pechs-de-l’Espérance: Paseo solidario de octubre rosa, 5 u 8 km con salida desde el ayuntamiento de Cazoulès. Café de bienvenida a las 9h30, salida a las 10h, copa de bienvenida. Participación 5 €/pers.

