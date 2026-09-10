“Marchons pour Octobre Rose » : randonnée solidaire de 5 km Notre-Dame-de-l’Isle
samedi 17 octobre 2026 · Notre-Dame-de-l'Isle
Informations pratiques
Notre-Dame-de-l’Isle
“Marchons pour Octobre Rose » : randonnée solidaire de 5 km
Parking de la salle du Clos Galy Notre-Dame-de-l’Isle Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Mobilisez-vous à nos côtés en faveur d’une belle cause. Le Comité des fêtes de Notre-Dame-de-l’Isle vous propose une randonnée solidaire de 5 km pour soutenir la sensibilisation et la recherche contre le cancer du sein.
– Date et horaire : samedi 17 octobre à 9 h 30
– Lieu de rendez-vous : Parking de la salle du Clos Galy, Notre-Dame-de-l’Isle
– Tarifs :
Randonnée : 5 € / personne
Tombola : 1 € / ticket
Inscriptions et renseignements :
– Par email : comitedesfetes.ndi@gmail.com
– Par téléphone : 06 15 64 59 00 .
Parking de la salle du Clos Galy Notre-Dame-de-l’Isle 27940 Eure Normandie +33 6 15 64 59 00 comitedesfetes.ndi@gmail.com
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English : “Marchons pour Octobre Rose » : randonnée solidaire de 5 km
L’événement “Marchons pour Octobre Rose » : randonnée solidaire de 5 km Notre-Dame-de-l’Isle a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération