Informations pratiques

Notre-Dame-de-l’Isle

“Marchons pour Octobre Rose » : randonnée solidaire de 5 km

Parking de la salle du Clos Galy Notre-Dame-de-l’Isle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Mobilisez-vous à nos côtés en faveur d’une belle cause. Le Comité des fêtes de Notre-Dame-de-l’Isle vous propose une randonnée solidaire de 5 km pour soutenir la sensibilisation et la recherche contre le cancer du sein.

– Date et horaire : samedi 17 octobre à 9 h 30

– Lieu de rendez-vous : Parking de la salle du Clos Galy, Notre-Dame-de-l’Isle

– Tarifs :

Randonnée : 5 € / personne

Tombola : 1 € / ticket

Inscriptions et renseignements :

– Par email : comitedesfetes.ndi@gmail.com

– Par téléphone : 06 15 64 59 00 .

Parking de la salle du Clos Galy Notre-Dame-de-l’Isle 27940 Eure Normandie +33 6 15 64 59 00 comitedesfetes.ndi@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : “Marchons pour Octobre Rose » : randonnée solidaire de 5 km

L’événement “Marchons pour Octobre Rose » : randonnée solidaire de 5 km Notre-Dame-de-l’Isle a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération