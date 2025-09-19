Marchons vers l’histoire de Mayotte Gite Chissioua de Sada Sada

Marchons vers l’histoire de Mayotte 19 – 21 septembre Gite Chissioua de Sada Mayotte

C’est gratuit mais limité à 50 places maximum, il y’aura de la marche de 4km en moyenne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T12:00:00 – 2025-09-19T16:30:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

PSL Mayotte a le plaisir de vous inviter à 3 jours de découvertes, d’histoire et de culture dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Du 19 au 21 septembre 2025, partons ensemble à la rencontre des trésors de notre île !

Au programme : lacs volcaniques, anciennes mosquées, usines sucrières, cascades, bangas et lieux emblématiques qui témoignent de la richesse de notre patrimoine.

19 septembre – Petite Terre : Lac Dziani, Ziara Polé, Maison du Gouverneur, Ancien Hôpital

20 septembre – Centre : Usine sucrière de Milou, Cascade de Soulou, Mosquée de Tsingoni, Lac Karihani

21 septembre – Sud : Usines sucrières de Hajangoua & Mirereni, Mosquée de Poroani, Bangas au Gîte Chissioua

Points de rassemblement :

19/09 : Quai Issoufali à 12h30

20/09 : École primaire de Mroalé à 8h00

21/09 : Gîte Chissioua de Sada à 8h00

✨ Ces journées sont ouvertes à tous : familles, amis, passionnés d’histoire ou simples curieux.

➡️ Rejoignez-nous et célébrons ensemble le patrimoine culturel et naturel de Mayotte !

Gite Chissioua de Sada Sada 97640, Mayotte

BACARI Maoulana