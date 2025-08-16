« MARCIA » en concert bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

« MARCIA » en concert bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône samedi 16 août 2025.

bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-08-16 19:30:00

fin : 2025-08-16 23:30:00

2025-08-16

Trois musiciennes basées à Montréal au Québec, Adèle Levayer (flûte traversière et flûte alto), Julie Morisod (voix) et Mikhael Doudi (guitare) se réunissent depuis plus de deux ans, animées d’abord par l’exploration du vaste répertoire de la musique brésilienne, puis par la création collective autour d’influences communes: le jazz moderne et les rythmes brésiliens du nord-est du Brésil. De cette union est né Marcia. Inclassable, le jazz de Marcia est métissé, hybride et mouvant, à l’image des univers propres de ses musiciennes. Trio à l’instrumentation rare, Marcia se démarque sur scène par la symbiose et la sincérité musicale qui se dégagent entre les trois musiciennes. Le groupe a déjà eu l’occasion de partager sa musique au Québec mais également en Europe (France, Belgique, Suisse et Allemagne). Après deux années de complicité, Marcia est fière de sortir son premier album de musique originale à l’été 2025.

Petite restauration sur place.

Adhésion annuelle à « fartfelien » obligatoire. Plein tarif 5€. Étudiants et chômeurs 2.5€. .

bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

