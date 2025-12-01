Marcigny fête la dinde Place du Cours Marcigny
samedi 13 décembre 2025.
Marcigny fête la dinde
Place du Cours Le bourg Marcigny Saône-et-Loire
Début : 2025-12-13 08:30:00
fin : 2025-12-15 12:30:00
2025-12-13 2025-12-15
Un week-end festif et gourmand vous est proposé dans le cadre de cet évènement des stands de produits locaux, de l’artisanat d’art, des animations,… .
Place du Cours Le bourg Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 84 43 90
