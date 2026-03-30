Marcigny fête Pâques Place du Cours Marcigny
Marcigny fête Pâques Place du Cours Marcigny samedi 4 avril 2026.
Marcigny fête Pâques
Place du Cours Centre-ville Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-04
La Ville de Marcigny organise une chasse aux œufs au jardin public le samedi de 15h à 16h30, cette animation est destinée aux enfants de moins de 10 ans accompagnés. Apportez votre panier ! L’événement pourra être annulé en cas de forte pluie.
La fête foraine sera présente du samedi au mercredi avec de nombreux manèges qui proposeront un tarif réduit le mercredi.
Le lundi matin, un grand marché forain et fermier aura lieu au cœur du centre-ville dès 8h. .
Place du Cours Centre-ville Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 03 51
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English : Marcigny fête Pâques
L’événement Marcigny fête Pâques Marcigny a été mis à jour le 2026-03-26 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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