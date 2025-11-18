Marco d’Agostin – Astéroïde Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Avec l’ironie qu’on lui connaît si bien, Marco D’Agostin voudrait incarner un mystérieux paléontologue, venu dans l’idée de nous narrer la subite extinction des dinosaures. Mais soudain, son discours scientifique est traversé d’idées sentimentales et se laisse dévorer par la comédie musicale. Ses postures se faisant de plus en plus absurdes, le chorégraphe et performer à l’humour délicieusement décalé danse et chante seul un duo entre la vie et la mort, la conférence et le showbiz, la science et l’amour. Le savoir et le divertissement s’unissent pour survivre et se reconstruire après une apocalypse : se souvenir des dinosaures pour mieux traverser la vie où tout peut basculer d’un instant à l’autre. Avec Marco D’Agostin comme guide déjanté et enchanteur.

Thomas Hahn

Un corps à corps avec Broadway, pour fêter la résilience de la vie face aux effondrements.

Du mardi 18 novembre 2025 au jeudi 20 novembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi

de 20h00 à 21h15

payant Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442