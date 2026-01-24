Marcolès accueille le Tour de France 2026

Marcolès Cantal

Le Tour de France traversera d’abord la commune de Roannes Saint-Mary, Marcolès, Lacapelle-Del-Fraisse, Lafeuillade-en-Vézie et Prunet à l’occasion de la 10e étape entre Aurillac et Le Lioran.

Marcolès 15220 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 46 94 82

English : The 2026 Tour de France passes through Marcolès

The Tour de France will pass through Marcolès during the 10th stage between Aurillac and Le Lioran.

