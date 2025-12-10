Marçon Classic expo voitures anciennes bourse d’échanges par Ani’Marçon Lac des Varennes Marçon

Marçon Classic expo voitures anciennes bourse d’échanges par Ani’Marçon Lac des Varennes Marçon samedi 8 août 2026.

Début : 2026-08-08 07:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

2026-08-08 2026-08-09

Bourse d’échanges exposition de voitures anciennes (1200) spectacle feu d’artifice   .

Marçon Classic classic car show and swap meet organized by Ani’Marçon

