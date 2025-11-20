Marcone Cruz · afterwork gratuit Alençon

Marcone Cruz · afterwork gratuit

En showcase à la médiathèque Aveline à 17h

Chanteur, accordéoniste, auteur et compositeur né dans la culture brésilienne, Marcone Cruz travaille depuis quelques années à la création d’un conte musical moderne et romantique, après avoir joué dans de prestigieux groupes et orchestres au Brésil et à Lisbonne. Composée par un caboclo* rêveur, son histoire vous emmènera sur les plages ensoleillées du Brésil, à travers différents rythmes qui vous feront bouger du début à la fin !

* miscégénation entre le blanc et l’indigène

Gratuit · sans réservation, dans la limite des places disponibles .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

