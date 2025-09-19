Marcone Cruz à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Marcone Cruz à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne vendredi 19 septembre 2025.
Marcone Cruz à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 20:00:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Conte musical-Axé Brésil.
Originaire de Bahia, Marcone nous fait voyager dans le culture Nordeste. Venez découvrir à travers son chant et son accordéon le Axé, un genre afro-brésilien, symbole sacré du carnaval de Salvador de Bahia.
Participation libre.
Pratique au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
English : Marcone Cruz à l’Escarbille
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marcone Cruz à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-08-25 par OT CdC Coeur du Perche