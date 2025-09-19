Marcone Cruz à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Marcone Cruz à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Conte musical-Axé Brésil.

Originaire de Bahia, Marcone nous fait voyager dans le culture Nordeste. Venez découvrir à travers son chant et son accordéon le Axé, un genre afro-brésilien, symbole sacré du carnaval de Salvador de Bahia.

Participation libre.

Pratique au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

