Marcovaldo « farces et fables d’un funanbule citadin »

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Début : 2025-09-27 20:30:00

2025-09-27

Cette proposition est née de l’émerveillement survenu à la lecture de Marcovaldo, recueil de nouvelles publiées par Italo Calvino en 1963.

Personnage éminemment attachant, Marcovaldo peut évoquer tour à tour Charlot, Don Quichotte et Gaston Lagaffe, provoquant sans cesse et souvent à ses dépens des situations cocasses, dans la grande tradition

tragi-comique à l’italienne.

La justesse de l’œil de Calvino et de ses descriptions (des personnages et de leurs relations, des situations…), cette incroyable modernité du regard porté sur le milieu urbain, l’humour, la tendresse, et la poésie qui se dégagent de ces textes tous ces éléments nous ont donné envie d’y apporter notre regard de musicien.

Les mots, les notes, les sons se croisent, se répondent, vivent chacun leur vie autonome pour mieux se retrouver… .

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 18 31 45 lahaievive@gmail.com

