Marcus Miller – Centre Evénementiel et Culturel Courbevoie mardi 4 novembre 2025.

SPL CENTRE EVENEMENT ET CULTUREL PRÉSENTE : MARCUS MILLER Marcus Miller, c’est aujourd’hui une carrière de 40 ans, remportant 2 Grammy Awards aux États-Unis, le prix Edison en Hollande pour l’ensemble de son œuvre et la Victoire du Jazz en France en 2010, pour ne citer que quelques-unes des distinctions qu’il a reçues à travers le monde. En 2013, il a été nommé Artiste de l’UNESCO pour la paix et est porte-parole de La Route de l’esclave. L’artiste est un créateur, producteur, multi-instrumentiste et compositeur extraordinaire et prolifique. Ses nombreuses collaborations avec les plus grands – Miles Davis, Eric Clapton, George Benson, Aretha Franklin, Brian Ferry, Wayne Shorter, Al Jarreau, Herbie Hancock et Carlos Santana, pour n’en citer que quelques-uns – ont façonné son environnement musical.Chaque fois que Marcus Miller se produit sur scène avec de jeunes musiciens talentueux, c’est un événement dans un monde qui se situe quelque part entre le funk, la soul et le jazz. Il choisira parmi son riche répertoire les morceaux qu’il produira en direct pour une performance unique, y compris bien sûr ceux qu’il a composés et produits pour Miles Davis, ainsi que de nouvelles compositions.Marcus Miller sait tout faire, et il le fait très bien.

Centre Evénementiel et Culturel 7, BVD ARISTIDE BRIAND 92400 Courbevoie 92