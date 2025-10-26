Marcus plays Mingus / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

Marcus plays Mingus / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris dimanche 26 octobre 2025.

19h30 & 21h30

/ Marcus plays Mingus

Le jazz est une musique vivante, qui se nourrit de l’héritage de ses grands maîtres. Parmi eux, Charles Mingus, contrebassiste, compositeur, chef d’orchestre et pianiste, a marqué l’histoire du jazz par son génie créatif, son engagement social et son tempérament de feu. Il a su mêler le bebop, le hard bop, le free jazz, le jazz symphonique et le gospel, en créant une musique personnelle, puissante et subtile.

Pour lui rendre hommage, le contrebassiste et compositeur français Pierre Marcus, qui a joué avec de nombreux musiciens de jazz émérites, vous propose un concert accompagné d’un sextet d’exception !

Baptiste Herbin / saxophone alto

Björn Ingelstam / trompette

Jean-Philippe Scali / saxophone baryton

Pierre-Eden Guilbaud / batterie

Simon Chivallon / piano

Pierre Marcus / contrebasse

22h30

Jam session animée par le sextet !

Infos & privatisation :

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Pierre Marcus s’entoure d’un sextet d’exception pour un concert hommage à Mingus !

Le dimanche 26 octobre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif en ligne : 15 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-26T20:00:00+01:00

fin : 2025-10-27T03:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-26T19:00:00+02:00_2025-10-26T02:00:00+02:00

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris