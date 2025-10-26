Marcus plays Mingus / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris
Marcus plays Mingus / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris dimanche 26 octobre 2025.
19h30 & 21h30
/ Marcus plays Mingus
Le jazz est une musique vivante, qui se nourrit de l’héritage de ses grands maîtres. Parmi eux, Charles Mingus, contrebassiste, compositeur, chef d’orchestre et pianiste, a marqué l’histoire du jazz par son génie créatif, son engagement social et son tempérament de feu. Il a su mêler le bebop, le hard bop, le free jazz, le jazz symphonique et le gospel, en créant une musique personnelle, puissante et subtile.
Pour lui rendre hommage, le contrebassiste et compositeur français Pierre Marcus, qui a joué avec de nombreux musiciens de jazz émérites, vous propose un concert accompagné d’un sextet d’exception !
Baptiste Herbin / saxophone alto
Björn Ingelstam / trompette
Jean-Philippe Scali / saxophone baryton
Pierre-Eden Guilbaud / batterie
Simon Chivallon / piano
Pierre Marcus / contrebasse
22h30
Jam session animée par le sextet !
Infos & privatisation :
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Pierre Marcus s’entoure d’un sextet d’exception pour un concert hommage à Mingus !
Le dimanche 26 octobre 2025
de 19h00 à 02h00
payant Tarif en ligne : 15 EUR Public adultes.
Au 141 rue de Tolbiac, l'histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd'hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l'on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
