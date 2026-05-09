Maucomble

Mardi apéro-concert Adèle Chignon

Maucomble Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 19:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Dans le cadre du festival Rencontrons-nous en Bray-Eawy . Créé en juin 2014, le projet Adèle Chignon explore, en texte et en musique, la période charnière entre XIXe et XXe siècle. Interprété par une chanteuse-danseuse comédienne et par des musiciens/arrangeurs issus du blues, du jazz ou des musiques du monde, le répertoire d’Adèle Chignon, inscrit dans son contexte historique et social, convoque notre mémoire musicale, celle intimement liée à notre histoire. Collective et individuelle. Intime et sociale. Pour en sonder les résonances avec notre monde contemporain. Et créer l’émotion. Rendez-vous à la salle des fêtes. Durée 1h. .

Maucomble 76680 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65 contact@brayeawy.fr

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English : Mardi apéro-concert Adèle Chignon

L’événement Mardi apéro-concert Adèle Chignon Maucomble a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy